В Подмосковье закрыли нелегальный швейный цех

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Сотрудники подмосковной полиции нашли в Домодедове нелегальный швейный цех, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

На производстве трудились 90 уроженцев Юго-Восточной Азии, которые проживали прямо в производственных помещениях в антисанитарных условиях.

В ходе рейда полицейские изъяли 30 единиц швейного оборудования, готовую контрафактную одежду для взрослых и детей, а также фурнитуру и сырье для подделки вещей под известные бренды.

Образцы изъятой одежды направили на исследование, по результатам которого было установлено, что продукция не отвечает требованиям безопасности и представляет угрозу здоровью потребителей.

Отметим, что в ноябре 2014 года сотрудники подмосковной полиции закрыли подпольный цех по производству спортивных курток. В помещениях работали более 80 нелегальных мигрантов.