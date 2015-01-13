Мужчина с 10 пакетиками "спайсов" задержан на западе Москвы

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Столичные наркополицейские задержали мужчину, перевозившего партию "спайсов". В ходе досмотра у злоумышленника изъяли десять пакетиков с запрещенными курительными смесями, сообщает Агентство "Москва".

Задержание наркоторговца провели у одного из домов в Багратионовском проезде. Подозреваемым оказался 37-летний уроженец Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков". Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что запрещенные курительные смеси за последний год стали едва ли не самым "популярным" товаром у наркодилеров. Не проходит и недели без задержания торговцев "спайсами".

Так, 11 января трех членов преступной группы, торговавших "спайсами", задержали на севере Москвы. Главой группировки являлся уроженец Казахстана. 29 декабря прошлого года на востоке Москвы полицейские изъяли у мужчины 20 пакетиков с курительной смесью.

Четырьмя днями ранее столичная полиция задержала мужчину, перевозившего курительные смеси. У злоумышленника обнаружили 10 пакетиков со "спайсами".

"Спайсы" внесены в список наркотических веществ. Осенью 2014 года по стране прокатилась волна отравлений курительными смесями, от них скончались около 20 человек.