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Происшествия

12 августа 2014, 17:10

Фотокор "России сегодня" арестован спецслужбами Украины - МИД страны

криминал арест МВД Украины Андрей Стенин

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский фотокорреспондент Андрей Стенин, возможно, арестован украинскими спецслужбами, передает МИА "Россия сегодня".

Как заявил в интервью латвийским СМИ советник главы МВД Украины Антон Геращенко, Стенин "может быть причастен к пособничеству террористам", однако подтверждающих это документов у чиновника нет.

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Напомним, Андрей Стенин работал в Донецке, Славянске и других городах востока Украины, где ведутся боевые действия. Связь с ним потеряли 5 августа.

11 августа в Москве прошла акция в поддержку фотокорреспондента. У здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре открылась фотоэкспозиция, на которой представлены работы Стенина.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения на востоке Украины фотокорреспондента. Уже есть версия, что к захвату российского журналиста могут быть причастны бойцы Нацгвардии и силовые структуры Украины.

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