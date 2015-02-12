Полицейские изъяли 100 кг сырья для производства "спайсов"

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Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в изготовлении "спайсов". У злоумышленников изъяли 100 килограммов сырья для производства наркотиков, сообщает пресс-служба московского МВД.

11 февраля правоохранители остановили Mitsubishi у дома №2 на Илимской улице. В ходе досмотра машины в салоне был найден мешок с компонентами для изготовления курительных смесей. Находившиеся в машине 21-летний уроженец Тамбовской области и 25-летняя жительница Мытищ были задержаны.

Затем стражи порядка провели обыск в гараже, которым владели задержанные. Там нашли еще 80 килограммов наркотических веществ, расфасованных в мешки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что столичное управление ФСКН за 2014 год изъяло тонну наркотиков. Более половины от общей массы изъятого – героин.

С начала года силовики также ликвидировали семь ОПГ, занимающихся продажей наркотика, в ходе операции было изъято еще 160 килограммов наркотика.

Кроме того, были задержаны 34 человека, продававших "спайсы", из оборота изъято 135 килограммов курительных смесей.