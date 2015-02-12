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Происшествия

12 февраля, 20:13

Полицейские изъяли 100 кг сырья для производства "спайсов"

криминал наркотики спайсы

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в изготовлении "спайсов". У злоумышленников изъяли 100 килограммов сырья для производства наркотиков, сообщает пресс-служба московского МВД.

11 февраля правоохранители остановили Mitsubishi у дома №2 на Илимской улице. В ходе досмотра машины в салоне был найден мешок с компонентами для изготовления курительных смесей. Находившиеся в машине 21-летний уроженец Тамбовской области и 25-летняя жительница Мытищ были задержаны.

Затем стражи порядка провели обыск в гараже, которым владели задержанные. Там нашли еще 80 килограммов наркотических веществ, расфасованных в мешки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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Отметим, что столичное управление ФСКН за 2014 год изъяло тонну наркотиков. Более половины от общей массы изъятого – героин.

С начала года силовики также ликвидировали семь ОПГ, занимающихся продажей наркотика, в ходе операции было изъято еще 160 килограммов наркотика.

Кроме того, были задержаны 34 человека, продававших "спайсы", из оборота изъято 135 килограммов курительных смесей.

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