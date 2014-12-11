В Подмосковье неизвестные похитили у бизнесмена 21 млн рублей

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Подмосковье неизвестные похитили у тульского бизнесмена 21 миллион рублей. При нападении грабители выстрелили в мужчину из пистолета, сообщили M24.ru в пресс-службе полиции Московской области.

Нападение на предпринимателя произошло 11 декабря около полуночи на 77-м километре автодороги "Крым". Преступники спровоцировали ДТП с машиной, на которой ехал бизнесмен. После этого злоумышленники несколько раз выстрелили в него и похитили портфель с деньгами.

Предприниматель получил касательные ранения ноги, его жизни ничего не угрожает. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, на прошлой неделе в центре столицы неизвестные обстреляли автомобиль и похитили из машины сумку с деньгами. Инцидент произошел возле дома № 2 на Рогожской площади.

Ранее на юго-востоке Москвы на улице Белореченская преступник отобрал у водителя 1,85 миллиона рублей. Злоумышленник разбил стекло и забрал у мужчины сумку с деньгами, при этом угрожая пистолетом.