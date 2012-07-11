Полицейские поймали вора при прыжке с балкона

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Ивановское задержали квартирного вора. Злоумышленник был пойман на месте преступления, когда прыгал с балкона ограбленной квартиры.

Кража была совершена 10 июля на Федеративном проспекте. Злоумышленник поднялся на второй этаж по оконным решеткам и через незапертую балконную дверь проник в квартиру. В отсутствие хозяев преступник похитил ювелирные украшения и ноутбук на общую сумму 28 тысяч рублей.

Пытаясь скрыться с места преступления, мужчина спрыгнул с балкона и в этот момент был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Квартирным вором оказался 27-летний приезжий из Ярославской области. Похищенное имущество было изъято, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».