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Полицейский получил условный срок за избиение подростка в столичном отделении МВД, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

8 февраля на проспекте Мира сотрудник полиции остановил для проверки документов несовершеннолетнего молодого человека.

Доставив подростка в отдел полицейский необоснованно ударил задержанного и разбил его мобильный телефон.

Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.