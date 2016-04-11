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Полицейский получил условный срок за избиение подростка в столичном отделении МВД, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.
8 февраля на проспекте Мира сотрудник полиции остановил для проверки документов несовершеннолетнего молодого человека.
Доставив подростка в отдел полицейский необоснованно ударил задержанного и разбил его мобильный телефон.
Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно.