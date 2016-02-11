Форма поиска по сайту

11 февраля 2016, 17:26

С охраняемой стоянки в Москве угнали Mercedes за 8 млн рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На западе Москвы у безработного москвича украли Mercedes, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне с заявлением в полицию обратился 27-летний неработающий мужчина. Потерпевший рассказал, что злоумышленник угнал его Mercedes-Benz G-63 AMG.

После этого преступник скрылся в неизвестном направлении. Суммарный ущерб составил около восьми миллионов рублей. Примечательно, что машину угнали с огороженной охраняемой сторожами автостоянки.

Отметим, на этой неделе на юге Москвы полицейские задержали подозреваемых в краже машины марки "Хендай Солярис".

