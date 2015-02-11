Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

11 февраля, 17:45

Задержаны трое подозреваемых в серии нападений на инкассаторов

криминал инкассаторы задержания банды

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские задержали в столице банду, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов и перевозчиков денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"В ночь на 11 февраля сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников межэтнической организованной группы, которая на протяжении года совершала вооруженные нападения на перевозчиков денежных средств на территории города, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей", - сообщили в полиции.

Банда состояла из трех мужчин в возрасте от 24 до 39 лет, один из которых ранее был судим за убийство. 15 января 2015 года задержанные напали на трех инкассаторов при выходе из банка на шоссе Энтузиастов. Грабители выстрелили в землю и отобрали у потерпевших сумку, в которой находились 60 миллионов рублей.

Вскоре на Авиамоторной улице полицейские нашли автомобиль, которые использовали налетчики при совершении преступлений. В багажнике машины находились поддельные автомобильные знаки. В этот же день на улице Вавилова участники группировки были задержаны.

Ссылки по теме

В ходе обысков по местам жительства задержанных, оперативники изъяли два автомата Калашникова, магазины с боевыми патронами, два пистолета, а также 280 тысяч рублей.

В настоящее время есть доказательства совершения задержанными еще пяти вооруженных нападений.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать