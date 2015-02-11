Задержаны трое подозреваемых в серии нападений на инкассаторов

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Полицейские задержали в столице банду, совершавшую разбойные нападения на инкассаторов и перевозчиков денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

"В ночь на 11 февраля сотрудники Московского уголовного розыска задержали участников межэтнической организованной группы, которая на протяжении года совершала вооруженные нападения на перевозчиков денежных средств на территории города, причинив ущерб на сумму более 100 миллионов рублей", - сообщили в полиции.

Банда состояла из трех мужчин в возрасте от 24 до 39 лет, один из которых ранее был судим за убийство. 15 января 2015 года задержанные напали на трех инкассаторов при выходе из банка на шоссе Энтузиастов. Грабители выстрелили в землю и отобрали у потерпевших сумку, в которой находились 60 миллионов рублей.

Вскоре на Авиамоторной улице полицейские нашли автомобиль, которые использовали налетчики при совершении преступлений. В багажнике машины находились поддельные автомобильные знаки. В этот же день на улице Вавилова участники группировки были задержаны.

В ходе обысков по местам жительства задержанных, оперативники изъяли два автомата Калашникова, магазины с боевыми патронами, два пистолета, а также 280 тысяч рублей.

В настоящее время есть доказательства совершения задержанными еще пяти вооруженных нападений.