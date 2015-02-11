Из Таиланда в Россию депортировали мошенника, присвоившего платежи за ЖКУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Власти Таиланда депортируют в Россию подозреваемого в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина похитил деньги жильцов Барнаула, предназначавшиеся для оплаты ЖКУ.

По данным следствия, фигурант дела обманным путем приобрел права на одно из предприятий ЖКХ Барнаула. Сумма ущерба оценивается в 19 миллионов рублей.

В период с 2012 по 2014 год новый владелец компании, используя ее активы, похитил средства жителей, выделенные на оплату жилищно-коммунальных услуг. Всего удалось украсть и перечислить на счета фирм-однодневок 12 миллионов рублей.

При этом часть денег нужно было передать поставщику тепла и горячей воды в жилые дома.

Злоумышленника объявили в розыск по каналам Интерпола, найти его удалось в Таиланде. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее из Таиланда депортировали российского спортсмена, обвиняемого в контрабанде допинг-препаратов. Фигурант - мастер спорта по классической борьбе. По версии следствия, он возил анаболики из Таиланда в Россию.