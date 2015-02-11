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Происшествия

11 февраля, 10:33

Сотрудник стройфирмы требовал 2 млн рублей за заключение контракта

криминал контракты мошенничества стройфирмы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Сотрудника инвестиционно-строительной компании и его бывшего коллегу задержали за требование у директора фирмы 2 миллионов рублей за заключение контракта, передает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемые предлагали главе фирмы за деньги выиграть конкурс на право заключить договор подряда стоимостью 45 миллионов рублей. В действительности повлиять на это они не могли.

Задержать одного из участников аферы удалось в момент передачи первого транша в размере миллиона рублей. Второго поймали по месту его жительства.

В отношении фигурантов завели дело по статье "Покушение на мошенничество" и отправили под домашний арест.

Ранее столичная полиция отмечала, что среди всех преступлений, которые совершаются в Москве, самым распространенным является мошенничество – 84%.

Например, в январе правоохранители задержали на севере города лжепомощника председателя Верховного суда, обещавшего устроить на работу в государственные органы за 6,5 миллиона рублей. В действительности повлиять на расстановку кадров в госструктурах он не мог.

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