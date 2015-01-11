Торговцев спайсами задержали на севере Москвы

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Троих членов преступной группы, торговавших спайсами, задержали на севере Москвы. Главой группировки являлся уроженец Казахстана, который занимался общим руководством, приобретением и доставкой курительных смесей.

Наручники также надели и на его сожительницу – уроженку Калмыкии. Молодая женщина отвечала за фасовку спайсов и контроль поступления денег от покупателей на электронные счета.

"Третий задержанный – гражданин Белоруссии, в его обязанности входило договариваться с клиентами и оставлять им закладки с наркотиком", - сообщили в пресс-службе УФСКН России по Москве.

Кроме того, оперативники задержали москвичку, купившую спайс для личного потребления. Члены группировки оставили наркотик для покупательницы на территории парка вблизи Алтуфьевского шоссе.

Возбуждено уголовное дело.