Полиция задержала подозреваемых в квартирной краже на востоке столицы

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На востоке столицы полицейские задержали троих подозреваемых в квартирной краже, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отделение полиции с заявлением о квартирной краже обратилась женщина, временно проживающая в одном из домов по Амурской улице.

По словам потерпевшей, в течение нескольких часов она отсутствовала в квартире, а когда вернулась, обнаружила, что неизвестный через балкон проник в помещение и похитил ювелирные изделия и денежные средства. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Полицейские задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие из Оренбургской области в возрасте от 22-х до 32-х лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.