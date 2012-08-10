Наркополицейские выкосили поле конопли в поселке Некрасовка

ИТАР-ТАСС

Поле с 640 кустами конопли обнаружили наркополицейские в поселке Некрасовка, который входит в состав Юго-восточного округа столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСКН по Москве.

Один из местных жителей сообщил в полицию о собирающихся на поле наркоманах. Прибывшие на место оперативники обнаружили причину их активности: на поле созрел урожай конопли, достигавшей местами высоты в два метра.

Для уничтожения кустов наркополицейские использовали методику своих латиноамериканских коллег и скосили их мачете.

По оценкам экспертов, если бы вся выросшая конопля была высушена, было бы получено 25 килограммов марихуаны.

В настоящий момент специалисты пытаются выяснить, культивировалось ли кем-то растение или же оно является дикорастущим.