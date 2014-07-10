Мошенники получили 5 миллионов рублей по поддельным кредитам

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Направлено в суд уголовное дело в отношении семи мошенников, оформлявших поддельные кредиты. В период с 2011 по 2014 год злоумышленники незаконным образом получили из столичного банка, в котором работал один из обвиняемых, более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Мошенники, как установило следствие, похищали деньги из банка, оформляя кредиты, содержащие ложные сведения о заемщиках. Так, в сентябре 2011 года одна из фигуранток уголовного дела предоставила в банк пакет документов на имя лица, неосведомленного о ее преступных намерениях. На данное лицо был оформлен кредит в размере одного миллиона рублей.

В ходе проведения расследования выяснилось, что группа злоумышленников также причастна к еще семи аналогичных случаям. Всего ущерб от их преступной деятельности оценивается в более чем 5 миллионов рублей.

24 июня участникам организованной группы было предъявлено обвинение по статье "мошенничество". Избранная мера пресечения – подписка о невыезде. В начале июля уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.