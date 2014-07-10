Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10 июля 2014, 12:00

Мошенники получили 5 миллионов рублей по поддельным кредитам

криминал следствие уголовные дела кредиты суды мошенники

Фото: ИТАР-ТАСС

Направлено в суд уголовное дело в отношении семи мошенников, оформлявших поддельные кредиты. В период с 2011 по 2014 год злоумышленники незаконным образом получили из столичного банка, в котором работал один из обвиняемых, более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Мошенники, как установило следствие, похищали деньги из банка, оформляя кредиты, содержащие ложные сведения о заемщиках. Так, в сентябре 2011 года одна из фигуранток уголовного дела предоставила в банк пакет документов на имя лица, неосведомленного о ее преступных намерениях. На данное лицо был оформлен кредит в размере одного миллиона рублей.

В ходе проведения расследования выяснилось, что группа злоумышленников также причастна к еще семи аналогичных случаям. Всего ущерб от их преступной деятельности оценивается в более чем 5 миллионов рублей.

24 июня участникам организованной группы было предъявлено обвинение по статье "мошенничество". Избранная мера пресечения – подписка о невыезде. В начале июля уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать