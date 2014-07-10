Двое полицейских задержали в СЗАО по подозрению во взятках с сутенеров

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На северо-западе Москве задержаны капитан и старший сержант полиции, подозреваемые в получении взятки от организаторов занятия проституцией.

"9 июля сотрудниками отдела собственной безопасности УВД по СЗАО по подозрению в получении денежных средств от лиц, организовавших занятие проституцией, за непрепятствование их деятельности, были задержаны сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Северное Тушино", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного МВД.

Отмечается, что материалы по данному факту направлены для принятия процессуального решения. Кроме того, капитан и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд их руководителей понесут строгую дисциплинарную ответственность.