В центре Москвы у мужчины украли 9 миллионов рублей

ИТАР-ТАСС

В четверг, 9 августа, на улице Земляной вал, дом 14 двое неизвестных напали на мужчину. Злоумышленники отобрали у жертвы сумку, в которой находилось девять миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

По словам потерпевшего, он вышел из пункта обмена валюты и сел в свою машину. В этот момент к нему подбежали неизвестные, разбили стекла авто и, угрожая оружием, забрали деньги. После ограбления преступники скрылись на автомобиле Volkswagen.

Потерпевший обратился в полицию. В настоящий момент правоохранители разыскивают преступников.

Напомним, похожее преступление было совершено в столице в июне. Трое неизвестных среди бела дня украли у москвича сумку с 8 миллионами рублей. Грабители напали на мужчину на улице Донской, а затем скрылись на автомобилях.

Для розыска преступников полицейскими был объявлен план "Перехват", который не дал результатов.