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Происшествия

09 августа 2012, 12:13

Учитель-дефектолог задержан за ограбление на 600 тысяч рублей

криминал ограбления учителя разбой Новомосковский АО ГУ МВД России по Москве

ГУ МВД России по городу Москве

Сотрудники МУРа и московской полиции задержан 25-летний мужчина, работающий учителем-дефектологом одного из образовательных учреждений столицы. Он подозревается в том, что совершил разбойное нападение на женщину и ограбил ее на крупную сумму денег.

Как сообщает ГУ МВД по Москве, 6 августа 2012 года в полицию обратилась 42-летняя москвичка. Она заявила о том, что злоумышленник ударил ее металлической трубой и забрал сумку, в которой было 600 тысяч рублей.

Как выяснилось познее, незадолго до этого потерпевшая нашла в интернете объявление об оптовой продаже норковых шуб. Она позвонила по указанному в объявлении телефону и договорилась о встрече для обсуждения будущей сделки. При встрече молодой человек приятной внешности показал женщине фотографии шуб и попросил в следующий раз приехать уже с деньгами. Предполагалось приобретение 30 шуб, каждая из которых стоила 20 тысяч рублей.

Злоумышленник рассказал, что живет в поселке Московский, там же находятся норковые шубы. Женщина согласилась приехать в поселок и прибыла на следующую встречу с нужной суммой денег. Встретив потерпевшую на автобусной остановке, "продавец" повел ее через лесополосу, якобы в направлении поселка. Но по пути он достал обрезок трубы и несколько раз ударил жертву, отобрав все имеющиеся у нее деньги.

Несколько дней спустя подозреваемый был найден и задержан. Как оказалось, педагог ранее судим за подделку водительского удостоверения. Часть похищенного у него была изъята, на него было заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Оперативники проверяют задержанного на причастность к совершению подобных преступлений. Всех, кто пострадал от действий этого человека, могут обратиться по телефону: 694-93-32.

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