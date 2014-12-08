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Происшествия

08 декабря 2014, 16:19

Около гостиницы "Салют" избили и ограбили судью из Благовещенска

криминал ограбления Ленинский проспект судьи гостиница Салют

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Неизвестный избил и ограбил мужчину на западе Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Нападение было совершено накануне вечером возле гостиницы "Салют". У мужчины отобрали сумку, в которой находились небольшая сумма денег, служебное удостоверение и паспорт.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, жертвой грабителя стал судья Благовещенского городского суда Амурской области. Общая сумма материального ущерба устанавливается. В настоящее время ведется поиск нападавшего.

Отметим, в сентябре этого года неизвестный расстрелял в центре Москвы известного адвоката и ее водителя. Обе жертвы преступления скончались на месте. Убитая Татьяна Акимцева защищала в суде фигуриста Евгения Плющенко, продюсера Яну Рудковскую, исполнителей Филиппа Киркорова и Кристину Орбакайте.

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Кроме того, Акимцева представляла интересы экс-сотрудника службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, который был осужден за организацию нескольких убийств и покушение на убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

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