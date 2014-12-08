Нумизмата ограбили в ЮЗАО на 1,5 миллиона рублей

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Трое неизвестных ограбили нумизмата на юго-западе Москвы, ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Нападение произошло утром 8 декабря на Болотниковской улице. Грабители избили мужчину и забрали у него 250 юбилейных монет.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа и ушибы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Весной 2014 года двое неизвестных на юго-западе Москвы ограбили студентку из Китая на 1,2 миллиона рублей - они заманили ее в свою машину под предлогом покупки монет и купюр с символикой Олимпиады в Сочи.