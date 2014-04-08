В Москве обнаружили и закрыли подпольную нарколабораторию

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Полиция задержала двух жителей столицы, которые организовали подпольную нарколабораторию. Злоумышленники производили амфетамин, который потом продавали, сообщает пресс-служба МВД России.

В ходе личного досмотра у задержанных изъяли 200 граммов амфетамина и 100 тысяч рублей.

Решено было провести обыск по месту жительства злоумышленников. По одному из адресов правоохранители обнаружили компоненты и оборудование для производства наркотиков, а также более килограмма готовых к продаже амфетаминов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия.