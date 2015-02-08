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Происшествия

8 февраля, 22:29

В Мытищах пьяный мужчина напал на полицейских

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Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В Мытищах пьяный мужчина нанес травмы сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД России.

"В соответствии с действующим законодательством, за применение насилия в отношении представителя власти виновному может грозить до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники дежурной части "Мытищинском" получили сообщение от 57-летней женщины, которая пожаловалась на агрессивное поведение бывшего супруга, угрожавшего ей физической расправой. Когда полицейские прибыли в квартиру заявительницы, обнаружили пьяного 55-летнего мужчину. При попытке его задержания он оказал сопротивление, повредив кисти рук двоим сотрудникам правоохранительных органов.

По данному делу проводится служебная проверка.

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Напомним, в декабре в Подмосковье задержали мужчину за нападение на полицейского.

В результате драки в одном из парков района Сходня сотрудниками полиции был задержан мужчина. В ходе задержания он оказал активное сопротивление и нанес полицейскому телесные повреждения. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован. Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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