Задержан подозреваемый в ограблении дачи Винокура

Фото: M24.ru

Задержан один из грабителей, напавших 6 декабря на дом в Новой Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Как уточняет ТАСС, дом принадлежит артисту Владимиру Винокуру, а задержать злоумышленника удалось сотрудникам ЧОП. Охранники увидели, как нападавшие перелезают через забор, и задержали одного из них.

Напомним, утром 6 декабря стало известно о нападении на дом Владимира Винокура. Трое неизвестных брызнули в лицо охраннику из газового баллончика, пробрались в дом и украли оттуда оборудование - генератор и перфоратор.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности других грабителей.