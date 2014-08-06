В Подмосковье закрыли два подпольных цеха по пошиву спортивной одежды

В Подмосковье закрыли два цеха по пошиву поддельной спортивной одежды

В Орехово-Зуевском районе Московской области закрыты два подпольных цеха по пошиву спортивной одежды. Они располагались на территории бывшего строительно-монтажного предприятия города Куровское, информирует телеканал "Москва 24".

На незаконном производстве были задействованы 30 граждан Вьетнама. Все они находились в России нелегально. Проживали рабочие в подсобных помещениях предприятия.

На всю продукцию фабрики нашивали логотипы известных торговых марок. Полицейские обнаружили и изъяли 60 швейных машинок, фурнитуру и готовую продукцию. Образцы одежды были отправлены на исследование, чтобы установить степень опасности для здоровья потребителей.

Иностранные нарушители привлечены к административной ответственности. Против владельца подпольного предприятия возбуждено уголовное дело.