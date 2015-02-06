Задержан продавец таблеток без рецепта, пытавшийся разжалобить оперативников

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Сотрудники столичного управления ФСКН задержали 24-летнего москвича за продажу сильнодействующих таблеток без рецепта, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

В ходе досмотра задержанного у него нашли 80 таблеток препарата, содержащего трамадол – сильное обезболивающее. Кроме того, дилер был вооружен ТТ, переделанным под стрельбу шумовыми патронами.

Кроме того, у москвича нашли три мобильных телефона, на которые даже после задержания поступали заказы – в ходе проверки выяснилось, что у него была большая база постоянных клиентов.

Сам фигурант объяснил, что к продаже трамадола его подтолкнуло отсутствие постоянной работы, а также жена и пятимесячный ребенок на иждивении.

В настоящее время следователи выясняют, где дилер покупал таблетки. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к сбыту сильнодействующих или ядовитых веществ".

Отметим, что в трамадол входит в группу опиоидов, в некоторых странах его классифицируют как наркотик. Среди его побочных эффектов - галлюцинации, депрессия и обморок. Передозировка может привести к коме.