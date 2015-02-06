Студент Бауманки погиб, защищая девушку от хулиганов

У общежития Бауманки убили заступившегося за девушку студента

Столичные полицейские в ночь на 6 февраля обнаружили около дома №73/2 по Измайловскому проспекту тело мужчины, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным "Интерфакса", погибший – студент, вступившийся за девушку. Около общежития МГТУ имени Баумана к ней приставали хулиганы, молодой человек пришел на выручку, но получил несколько ножевых ранений и скончался.

В настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства преступления. Личности нападавших выясняются. По факту нападения уже возбуждено уголовное дело, передает Агентство "Москва".