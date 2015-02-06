Замдиректора полиграфического комплекса ограбили на миллион рублей

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

На севере столицы неизвестный ограбил на миллион рублей замдиректора полиграфического комплекса "Пушкинская площадь", передает Агентство "Москва".

Нападение произошло вечером 5 февраля около дома №9 по улице Куусинена. Там грабитель распылил в лицо пострадавшему газ из баллончика, после чего похитил пакет с 920 тысячами рублей.

Отметим, что "Пушкинская площадь" издает в России "7 Дней", "Ваш Досуг", Esquire и Cosmopolitan.

Ранее M24.ru сообщало, что на западе Москвы у безработного украли из внедорожника Range Rover сумку с 5 миллионами рублей. По словам самого потерпевшего, неизвестный разбил стекло задней левой двери машины, припаркованной на улице Раменки, и похитил наличность.