Задержаны торговцы "спайсами", раздававшие кроссворды со своей рекламой

Фото предоставлено УФСКН России по Москве

В Северном Бутове задержаны пятеро членов банды, продававших курительные смеси и раздававших листовки со своей рекламой, сообщили M24.ru в пресс-службе УФСКН по Москве.

Главой группы был 20-летний житель Москвы. Он покупал крупные партии концентрата, контролировал движение денег и нанимал курьеров. Для фасовки "спайсов" он арендовал два гаража.

С клиентами общались двое подручных – 20-летний и 22-летний москвичи, также они фасовали наркотик и делали закладки. В день они продавали не менее 50 пакетиков, каждый из которых стоил от 500 до 1,5 тысячи рублей.

В качестве рекламы группа раздавала газеты с кроссвордами и анекдотами, на листовках был указан номер диспетчера. При этом на обложке было предупреждение о том, что сбыт курительных смесей преследуется по закону.

По сведениям ФСКН, лидер группы планировал расширять бизнес, для чего постоянно нанимал новых участников. Также он подыскивал себе преемника для, по словам оперативников, "продвижения себя в преступной иерархии".

После задержания всех участников группировки в гаражах было найдено более 200 пакетов с наркотиком, 2,5 килограмма нефасованных курительных смесей, электронные весы, упаковочный материал и ромашка, которая использовалось для увеличения объема.

Столичные правоохранители пресекли деятельность еще одной группировки: в ходе спецоперации задержаны 9 человек, продававших амфетамин. В группировку входили специалисты по химии, они занимались изготовлением наркотика в специально созданных лабораториях.