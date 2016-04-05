Уголовное дело о наезде на полицейского завели против актера Валерия Николаева

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении актера Валерия Николаева за наезд на автомобиле на полицейского, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел возле Никитского бульвара 25 февраля. Николаев, находясь за рулем автомобиля Subaru, ответил отказом на требование полицейских предъявить документы. Желая скрыться, он наехал на инспектора ДПС ГИБДД. В итоге последний получил множественные ушибы и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Актера Валерия Николаева лишили водительских прав на полгода

Ранее Николаева лишили водительских прав на полгода за выезд на встречную полосу. Нарушение произошло также 25 февраля. Он двигался по улице Варварка в сторону Большого Москворецкого моста. На требование полицейских остановиться, актер не отреагировал. Более того, затем он продолжил движение по выделенной полосе. В тот день у Николаева не было при себе ни прав, ни полиса.

В ходе заседания судья отметила, что Николаев за последнее время совершил более 20 нарушений правил дорожного движения.

Напомним, 27 февраля Пресненский суд Москвы вынес постановление об аресте актера на 10 суток. Однако незадолго до оглашения приговора Николаев покинул здание суда. Позже в отношении полицейских, которые упустили актера была начата служебная проверка.