На МКАД грабители угнали "ГАЗель" с красной икрой

Фото: ИТАР-ТАСС

Трое грабителей отобрали у водителя на МКАД "ГАЗель", груженую красной икрой, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 3 сентября в районе 87-го километра Московской кольцевой грузовику перегородили две иномарки. Оттуда вышли трое неизвестных и, угрожая пистолетом, высадили водителя из "ГАЗели".

Мужчину посадили в иномарку и отвезли за несколько километров, а за руль грузовика сел один из нападавших. По словам потерпевшего, в кузове было 60 ведер икры, каждое весом по 25 килограммов. Примерная стоимость товара – 2,5 миллиона рублей.

Добавим, что это не первое подобное нападение: так, в конце 2012 года в столице украли фуру с укропом, а спустя год - грузовик с партией носков.