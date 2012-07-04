Полиция задержала мужчину, обстрелявшего торговый центр

На юге Москвы задержан хулиган, обстрелявший из травматики торговый центр.

Инцидент произошел накануне на улице Россошанская, дом 1. По данным полиции, мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по зданию центра, разбив при этом окна.

"Сотрудниками полиции был задержан 35-летний безработный житель Москвы, который подозревается в совершении этого преступления. У него был изъят пневматический пистолет Gietcher", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сумма ущерба составила 255 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".