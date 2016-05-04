Житель Чувашии ранил столичного полицейского ножом

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В Москве задержан житель Чувашии, в драке ранивший ножом полицейского, сообщает "Интерфакс".

Сообщение о ножевом ранении на Волжском бульваре поступило в полицию 3 мая около 4:00. Прибывшие правоохранители установили, что между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников ранил мужчину ножом.

Позже выяснилось, что пострадавшим является сотрудник ППС ОВД "Кузьминки", находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Его доставили в больницу. А подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 26-летний житель Чувашии.

Добавим, в правоохранительных органах сообщили, что на Волжском бульваре произошла драка с участием троих жителей Чувашии и троих полицейских, все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Бирюлеве Западном в ходе уличной драки убили 24-летнего молодого человека. С 18 на 19 апреля у одного из жилых домов на Булатниковской улице между компанией мужчин произошла драка на почве личных неприязненных отношений.

В результате потасовки одного из участников конфликта ударили ножом в грудь, от полученных травм он скончался на месте происшествия.