Мужчина пытался похитить автомобиль с помощью эвакуатора

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения автомобиля. Злоумышленник хотел угнать машину с помощью эвакуатора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился уроженец Чечни, который рассказал, что неизвестный хотел похитить его Mercedes, припаркованный на Сивашской улице.

Спустя непродолжительное время подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Азербайджана.

Выяснилось, что злоумышленник вызвал эвакуатор и убедил водителя в том, что иномарка принадлежит ему. Машину уже собирались эвакуировать, но на место происшествия пришел владелец Mercedes и пресек преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".