Мигранты совершают каждое шестое преступление в столице

ИТАР-ТАСС

Каждое шестое преступление в столице в этом году совершили мигранты, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора города Сергея Куденеева.

"В первом полугодии иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено каждое шестое преступление, каждое третье изнасилование, каждый шестой разбой, каждое восьмое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков", - сказал Куденеев.

Статистика приводится из числа раскрытых преступлений. По словам Куденеева, ситуация в сфере миграции по-прежнему остается непростой. Число мигрантов растет, вместе с этим увеличивается количество нарушений миграционного законодательства. По данным полиции, за последние полгода за нарушение миграционного законодательства привлечено к ответственности 88 тысяч человек. 4 тысячи иностранных граждан было депортировано.

По результатам социологического исследования, проблема незаконной миграции входит в тройку проблем, наиболее волнующих москвичей.