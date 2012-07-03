Матери-убийце из Долгопрудного предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение жительнице Долгопрудного, сбросившей с балкона своих маленьких детей.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области предъявлено обвинение 27-летней жительнице города Долгопрудного Галине Рябковой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», – сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Напомним, преступление было совершено днем 24 июня. Рябкова сбросила двух своих малолетних сыновей с балкона 15-го этажа. От полученных травм мальчики скончались на месте.

Рябкова была задержана и полностью признала свою вину. Она объяснила свои действия тем, что дети ей надоели.

По ходатайству следствия Рябкова была оставлена под стражей до 23 августа. Ей также была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.