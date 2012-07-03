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Происшествия

03 июля 2012, 11:01

В Москве задержаны с поличным налетчики на перевозчиков денег

криминал задержания разбойные нападения ГУ МВД России по Москве

Подозреваемый в разбое. Фото с сайта ГУ МВД по Москве

Столичные оперативники задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений. Злоумышленники были задержаны с поличным во время нападения на московского предпринимателя.

Задержание подозреваемых произошло 30 июня на улице Новая Дорога, когда они совершали очередное нападение. Угрожая пистолетом московскому предпринимателю, они забрали из салона его машины рюкзак, в котором находились личные вещи, 5 тыс. евро, 20 тыс. рублей и документы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

После этого злоумышленники попытались скрыться на автомобиле «ВАЗ-2107», оставленном неподалеку, однако были задержаны сотрудниками МУРа и спецназа.

Задержанными оказались ранее не судимые жители Москвы 1987, 1982 и 1984 годов рождения. В ходе личного досмотра у одного из них изъят травматический пистолет «Макарыч».

Как выяснили оперативники, преступники тщательно готовились к нападению: долгое время наблюдали за своей будущей жертвой, изучали распорядок дня предпринимателя и рассчитывали получить гораздо большую сумму.

Столичная полиция просит граждан, пострадавших от подобных преступлений и узнавших задержанных, звонить по тел.: (495) 694-93-32, (495) 694-94-70.

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