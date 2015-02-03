Подпольный игровой клуб закрыли на севере города

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На севере столицы сотрудники полиции выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный по Зеленоградской улице, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Нелегальное заведение располагалось в одном из домов под видом букмекерской конторы.

Всего было изъято 35 единиц игрового оборудования, в отношении сотрудника заведения составлен протокол об правонарушении по статье КоАП "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию организаторов подпольного бизнеса.