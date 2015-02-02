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Происшествия

2 февраля, 13:31

Экс-полицейский крышевал игорный бизнес на юго-западе столицы

криминал следствие игорный бизнес бывшие полицейские

Фото: ТАСС

Бывший полицейский предстанет перед судом за крышевание игорного бизнеса. Мужчину обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Речь идет о бывшем оперуполномоченном отдела полиции по району Теплый Стан 25-летнем Артуре Скачковском. По версии следствия, он раскрыл сеть игорных заведений на территории района, но вместо того, чтобы их закрыть, пообещал владельцам свое покровительство за плату.

Так, узнав о том, что его знакомый собирается пожаловаться в полицию на одно из заведений, Скачковский заплатил мужчине 40 тысяч рублей за молчание.

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Затем он назначил еще одну встречу, собираясь передать знакомому еще 60 тысяч рублей. В ходе передачи средств Скачковский был задержан оперативниками.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Скачковский отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что в ноябре прошлого года столичные правоохранители возбудили уголовное дело в отношении своего бывшего коллеги, который попался на крышевании торговцев курительными смесями. Мужчина за взятки старательно не замечал наркоторговцев на одной из станций метро.

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