Столичные следователи за полгода вернули в бюджет 1,5 млрд руб

ИТАР-ТАСС

Следователям столичного управления СК РФ за последние шесть месяцев удалось вернуть более 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств, укрытых от налогового учета, сообщает в среду Главное следственное управление СК по Москве.

Расследование преступлений, связанных с сокрытием налогов, было возложено на московских следователей полтора года назад.

За первое полугодие возбуждено 35 уголовных дел, связанных с неуплатой налогов, окончено и направлено в суд 24 дела, в федеральный и местный бюджеты вернулось более 1,5 миллиарда рублей.

Как отмечается в пресс-релизе, раскрытие налоговых преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности СК.