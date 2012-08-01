Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01 августа 2012, 16:59

Столичные следователи за полгода вернули в бюджет 1,5 млрд руб

криминал преступления раскрываемость следователи

ИТАР-ТАСС

Следователям столичного управления СК РФ за последние шесть месяцев удалось вернуть более 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств, укрытых от налогового учета, сообщает в среду Главное следственное управление СК по Москве.

Расследование преступлений, связанных с сокрытием налогов, было возложено на московских следователей полтора года назад.

За первое полугодие возбуждено 35 уголовных дел, связанных с неуплатой налогов, окончено и направлено в суд 24 дела, в федеральный и местный бюджеты вернулось более 1,5 миллиарда рублей.

Как отмечается в пресс-релизе, раскрытие налоговых преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности СК.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать