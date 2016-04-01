Лжестартапера-пенсионерку будут судить за кражу 30 млн рублей у инвесторов

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Столичная полиция направила в суд дело по факту хищения более 30 миллионов рублей под предлогом развития бизнес-проектов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, 72-летняя уроженка Карагандинской области убеждала потерпевших оформить на свое имя кредиты и вложить деньги в выгодные бизнес-проекты.

Пенсионерка получала от деньги, выплачивала инвесторам 10-12 процентов кредита, а остальное обязалась доплатить позднее. Также она уверяла, что своевременно будет выплачивать ежемесячные платежи или, если взносы будут просрочены, то и штраф в виде неустойки.

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Позже потерпевшим начали звонить работники банков с оповещениями о накопленных задолженностях, а "бизнес-партнер" на связь выходить перестала.

Подозреваемую задержали в сентябре 2015 года. Ей было предъявлено обвинение в совершении 54 преступлений, предусмотренных статьей "Мошенничество в особо крупном размере".