Коллекторы взыскали с должника 9 тысяч рублей вместо 420 тысяч

Омский облсуд снизил в 46 сумму, которую должник должен будет вернуть крупному российскому банку по кредитному договору, передает пресс-служба суда.

Ранее в суд обратилась коллекторская компания – ее представитель требовал взыскать с заемщика 420 тысяч рублей. Судья посчитал, что ответчик должен выплатить всю сумму, но последний обратился с апелляцией – по его словам, кредит на него оформили его бывшие коллеги бухгалтер и руководитель.

При этом мужчина документы не подписывал и деньги не получал. Также он просил применить к своему делу сроки давности – платежи по кредиту не вносились с 2007 года (по Гражданскому кодексу долг и пени взыскиваются в течение трехлетнего срока). При этом ни банк, ни коллектор до 2014 года денег не требовали.

По условиям договора деньги нужно было вносить вплоть до февраля 2011 года – на тот момент задолженность по платежу составляла около 8 тысяч рублей. Эту сумму, а также тысячу рублей в качестве неустойки и 300 рублей госпошлины и взыскали с должника.