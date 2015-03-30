ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих "дешевые кредиты"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России предупреждает о деятельности мошенников, предлагающих услуги по так называемому альтернативному кредитованию населения. Проценты проценты по таким программам существенно ниже ставок по банковским кредитам и микрофинансовым займам.

"Во многих российских регионах активизировались нефинансовые организации, не имеющие права на осуществление потребительского кредитования, предлагающие населению различные программы по "альтернативному кредитованию" для приобретения автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления и тому подобное. Как правило, проценты по таким программам существенно ниже ставок по банковским кредитам и микрофинансовым займам, а требования к заемщикам практически отсутствуют", – отмечают в ЦБ.

Как избежать ненужного кредита

Участие в таких программах оформляется договором о предоставлении услуг на срок до 15 лет, предусматривающим предоставление гражданину денежных средств для приобретения необходимого имущества после внесения им единовременного "регистрационного платежа" в размере от 5 до 20 процентов от стоимости соответствующего имущества и ежемесячных платежей в счет погашения будущей задолженности.

Банк России обращает внимание, что организации, предлагающие подобные услуги, могут вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг, а также рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и воздержаться от участия в такого рода программах.

Напомним, осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению займов населению могут кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы и ломбарды.