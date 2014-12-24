Анастасию Заворотнюк обязали выплатить 540 тысяч долларов за просроченный кредит

Фото: ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк 540 тысяч долларов за неоплаченный кредит. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на заявление пресс-службы суда. Таким образом, иск Русского ипотечного банка к актрисе был частично удовлетворен.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Отмечается, что поводом для судебного разбирательства стало то, что Заворотнюк не исполняла свои обязательства по ранее заключенному с банком договору. Когда именно актриса брала кредит, не уточняется.

Наибольшую известность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Актриса исполнила главные роли в фильмах "Код Апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Мамы" и "Мамы 3". На ее счету также более 20 ролей в театре.