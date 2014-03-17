Из Мастер-банка через внутренние кредиты вывели миллиард рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

олиция выявила новую схему вывода денег из лишенного лицензии Мастер-банка. Как оказалось, почти миллиард рублей могли списать в качестве кредитов, оформленных на сотрудников банка и их знакомых.

Как пишет газета "Коммерсантъ", ранее в правоохранительные органы обрались уборщицы, водители, охранники и клерки банка. Они рассказали, что по предложению руководства оформляли на себя беззалоговые кредиты на сумму до 5 миллионов евро. При этом деньги они не получали: им выдавалась небольшая часть заема в виде премии.

Менеджеры Мастер-банка уверяли сотрудников, что компания сама разберется с долгами, но после лишения лицензии Агентство по страхованию вкладов начало требовать у них возврата кредита.

Как считает юрист одного из крупных банков, заемщикам будет сложно доказать, что они брали эти кредиты не для себя. Если же непосредственной выдачи денег сотрудникам не происходило, а просто подписывались кредитные договоры, то есть шанс привлечь в качестве свидетелей кассиров банка, которые подтвердят, что данный конкретный человек не получал наличные.

При этом бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник и его сын Александр, экс-зампред банка, для правоохранительных органов уже недоступны: по оперативным данным, первый уехал в Израиль, а второй живет и работает в Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что около 30 VIP-клиентов лишившегося лицензии Мастер-банка не смогли подтвердить, что размещали там депозиты. Сумма их требований превышает миллиард рублей. Речь идет о тех клиентах, которые оформляли вклады в индивидуальном порядке. У них нет банковских счетов и приходно-кассовых ордеров – документов о внесении денег.

Напомним, "Мастер-банк" лишился лицензии 20 ноября из-за недостоверности отчетных данных, низкого качества кредитов и утраты капитала. Кроме того, выяснилось, что структура неоднократно проводила сомнительные операции и не выполняла требования законодательства по противодействию отмыванию денег.