Судья Арбитражного суда потеряла сумку с ноутбуком и важными документами

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Судья Арбитражного суда потеряла свою сумку с ноутбуком и документами, возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В минувшую субботу судья федерального Арбитражного суда обратилась в полицию с заявлением, что 28 августа около 19 часов в одном из домов по Калошиному переулку на лестничной площадке у входной двери своей квартиры забыла сумку с 400 евро, ноутбуком и документами. Вернувшись 29 августа в 1.05, она ее не обнаружила.

Материальный ущерб составил порядка 180 тысяч рублей.

В пресс-службе столичного главка МВД России M24.ru эту информацию пока не подтвердили.