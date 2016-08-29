Подозреваемых в серийных кражах автомобилей задержали в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Двух подозреваемых в серии краж дорогих автомобилей задержали в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, мужчины вскрывали машины и угоняли их. На данный момент доказана причастность задержанных к 17 угонам автомобилей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступлений.

По статистике, автомобили среднего класса и отечественные машины в Москве угоняют чаще других.

Дешевые автомобили обычно разбирают на запчасти, которые продают по более низким ценам, нежели у официальных поставщиков. В то же время элитные машины для последующей продажи обычно угоняют "на заказ".

"Москва в цифрах": Угон автомобилей

Чтобы защитить свою машину от угона, лучше пользоваться "старыми механическими противоугонными средствами: "секретками", блокираторами коробки, капота". Желтков добавил, что это не защитит от кражи автомобиля, но увеличит время похищения. По его словам, угонщики "вынуждены действовать быстро, чтобы их не успели заметить бдительные граждане или полицейские".

За пять месяцев этого года количество краж и угонов в России сократилось более чем на 15-16 процентов по сравнению с прошлым годом. Всего за этот период было украдено 13,8 тысяч автомобилей, и еще 9,3 тысячи угнано.