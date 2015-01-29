Пятеро неизвестных ограбили дом предпринимательницы почти на 8 млн рублей

Фото: ТАСС / Татьяна Силина

Дом предпринимательницы в поселке Сосенское в Новой Москве ограбили почти на 8 миллионов рублей. Преступление совершили пятеро неизвестных в масках, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 28 января в 04.30. Злоумышленники проникли в дом директора одной из компаний. Грабители угрожали женщине предметом, похожим на пистолет. Они также ударили по голове знакомого хозяйки дома. Связав обоих, злоумышленники похитили ювелирные украшения и деньги.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемых.