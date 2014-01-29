Носки, кролики и мандарины: необычные объекты кражи

Фото: ИТАР-ТАСС

У столичной предпринимательницы 29 января украли сумку из кожи зеленого питона стоимостью в 3,6 миллиона рублей. Ее содержимое вывалилось на асфальт - очевидно, вора интересовал сам аксессуар.

О том, какие еще странные вещи иногда воруют – в этом материале M24.ru.

Так, за неделю до наступления 2014 года вор вытащил из иномарки на западе Москвы новогодние подарки на полмиллиона рублей.

Но оставить без презентов вору никого не удалось – задержали злоумышленника на следующий день после кражи. Что именно было завернуто в праздничную упаковку, неизвестно.

Еще одна новогодняя кража произошла прямо в Рождество – 7 января 2013 года злоумышленник вынес из торговой палатки в Москве ящик с мандаринами.

Причем после преступления он не смог справиться с чувством вины и пришел с повинной в полицию. Успел ли мужчина съесть похищенное, не уточняется.



Фото: ИТАР-ТАСС

Весьма странная кража произошла в августе 2013 года – со стройки на севере Москвы были похищены газовые трубы на два миллиона рублей. Причем непонятно, как ему удалось это сделать. Впрочем, похитителя задержали, и на допросе он признался, что хотел перепродать оборудование.

Не спят и "любители" животных – осенью 2012 года у жительницы Подмосковья похитили 30 кроликов. Как оказалось, женщина не дала денег на выпивку местному жителю и он решил ей отомстить.

Прятать "добычу" злопамятный сосед не стал – животных нашли у его дома.

А вот эта кража заставит побеспокоиться всех "кошатников" – у бизнесмена из квартиры в центре Москвы 14 января украли бенгала стоимостью 120 тысяч рублей. Помимо этого, из квартиры вынесли запонки за миллион рублей и двое наручных часов, стоимость которых – два миллиона.

Кстати, подобный бизнес процветает – дорогих животных воруют и либо продают на "Птичьем рынке", либо за деньги возвращают хозяевам.

Многие попадаются на странных кражах, но немногим дают за такое реальные сроки – так, бывшего замкомандира подмосковной войсковой части приговорили к двум годам колонии за кражу телевизоров и мыла.

Похищенное офицер продавал (неизвестно, комплектом или нет). Масштабы его злодеяний впечатляют – было украдено почти 10 тонн средств гигиены.

Одним мылом наш список не ограничится – летом 2013 года бывший прокурор и полицейский попались на краже полотенец. Они по подложным документам вскрывали склады и забирали оттуда вещи. Всего им удалось украсть товара на 5 миллионов рублей.

Надо отметить, что воровство предметов обихода процветает в Пакистане – там местные жулики крадут со складов армии США гели для душа и шампуни, которые потом продают на рынке. Конечно, они этим не ограничиваются, и иногда в торговых точках появляется оружие и боеприпасы, но эта добыча больше подойдет для другого списка.

Однажды в Южной Корее власти обнаружили магазин алкоголя, товар в который приходил "из-под земли". Удалось выяснить, что хитрые местные жители прокопали тоннель под армейским хранилищем и выносили оттуда спиртное, "складом" для которого и стал магазин.

Возможно, в похожую "торговую точку" поступили вещи, украденные у следующего участника нашего списка. За три дня до наступления 2013 года в Москве похитили фуру с укропом.

Четверо неизвестных отобрали машину у водителя на Варшавском шоссе, после чего бандиты какое-то время катали заложника с завязанными глазами по городу, а потом высадили его около уже опустошенной фуры.

После налета пропали почти 600 коробок с зеленью, которую пострадавший вез на овощной рынок. Общая стоимость похищенного составила полмиллиона рублей.

Не менее резонансное ограбление произошло спустя почти год: на юго-востоке Москвы неизвестные угнали грузовик, груженный носками.



Фото: ИТАР-ТАСС

Четверо грабителей (не те ли, которые украли укроп?) перекрыли дорогу фургону, в кузове которого была партия носков. Затем двое злоумышленников пересели в машину и, угрожая водителю, заставили его проехать несколько километров. Там его высадили из кабины, забрав мобильный телефон.

Вечером того же дня автомобиль нашли пустым. Отметим, что дефицита аксессуара в городе не наблюдалось.

Кстати, странные ограбления происходят по всему миру, и дальше мы расскажем, чем поживились воры в разных уголках Земли.

Например, в жаркой стране Чили злоумышленник украл ледник весом в пять тонн. Возможно, его бы оправдали присяжные – летом там бывает весьма жарко.

В Малайзии решили не ограничиваться мелочами и похитили целый дом. Пропажу обнаружил владелец здания, который пришел собирать плату за аренду. Куда можно спрятать такую добычу – непонятно.

Свою собственность, кстати, можно защитить сторожевыми псами – большие и злые собаки могут отогнать большинство преступников от частной собственности. Но бывает и по-другому – иногда воруют самих собак. Возможно, мы имеем дело с многоэтапной системой кражи – сегодня собаку, завтра сигнализацию, послезавтра можно и квартиру "обчистить".

Впрочем, иногда воры вдохновляются примерами "коллег" из фильмов и книг. Видимо, знаменитые ограбления поездов на Диком Западе не давали покоя бразильским налетчикам, которые однажды на ходу ограбили состав.

Целенаправленно ли они шли на это или брали то, что подвернулось под руку – неизвестно, но факт остается фактом: им удалось украсть 50 тонн кукурузы. В других вагонах был, кстати, и сахар, но его воры не взяли: кукуруза-то полезней.



Фото: ИТАР-ТАСС

Блохин Сергей