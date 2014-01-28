Стальная воля и железная дверь: как не пустить в дом мошенника

Фото: ИТАР-ТАСС

27 января столичное управление ФССП опубликовало предупреждение о лжеприставах, орудующих на территории столичного региона. Мошенники звонят и отправляют SMS-сообщения, в которых угрожают неправомерными методами взыскания задолженностей.

В самом ведомстве в таких ситуациях просят звонить по телефону доверия: 8 (499) 558 04 08 или по телефону call-центра: 8 (499) 270 59 24 и проверять, действительно ли в отношении них было возбуждено исполнительное производство.

Но наряду с лжеприставами в городе есть еще много мошенников, которые пытаются проникнуть в квартиру под видом различных специалистов, и сетевое издание M24.ru рассказывает, кому открывать дверь не стоит, а за кем нужен "глаз да глаз".

Итак, в дверь позвонили, но за дверью стоит незнакомый человек и явно хочет пройти в вашу квартиру. Цели у него могут быть разные – получение жилплощади, кража, ограбление, мошенничество или выяснение личных данных жильцов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кто. "Квартиросъемщики".

Чего хотят. "Посмотреть квартиру".

Зачем. Осматривают "поле деятельности" и наводят воров.

За порогом стоят несколько человек (обычно двое), представляются квартиросъемщиками и просят осмотреть квартиру. Если жилье сдается, то вопросов нет, а если вы не подавали объявление – это повод насторожиться.

Дело даже не в банальной ошибке: кому-то явно надо выяснить, как ведет себя жилец и что у него "за семью замками". Обычно "квартиранты" приходят несколько раз, и поговорка "добро должно быть с кулаками" не поможет – физическое воздействие на надоедливых "гостей" может обернуться статьей УК.



В любом случае, попросите у них вырезку из газеты с объявлением, а также поинтересуйтесь в ЖЭКе, не наводил ли кто справки о жильцах. Это отпугнет мошенников.

Кто. "Ответственные соседи" и "соцработники".

Чего хотят. Собрать подписи (за ремонт дома, отмену расстрела в Корее, в поддержку голодающих синиц). Переписать личные данные.

Зачем. Подпись человека вкупе с его точным адресом – настоящий "бонус" в руках мошенников.

Наверное в каждом подъезде многоквартирного дома есть такие инициативные жильцы, которые вечно ходят с какими-то бумагами, созывают собрания и ругаются на подростков, курящих в лифте.

Таких соседей часто знают в лицо и, в той или иной мере, доверяют им. Поэтому если вам предлагают поставить подпись незнакомые люди, представляющиеся жильцами дома – насторожитесь и уточните, для чего это и что решает. Истину можно узнать в своем ТСЖ или у управдома.

Примерно также действуют и лжесоцработники, и якобы сотрудники Пенсионного фонда. Но они собирают не подписи – им нужны личные данные жильца.

Для защиты от таких мошенников нужно уточнить у руководителей их организации – действительно ли там направляют сотрудников для поквартирного обхода и сбора данных.

К слову, сотрудники ПФР не уполномочены ходить по домам и опрашивать жильцов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кто. Квартирные рейдеры.

Чего хотят. Свою (даже минимальную) долю жилплощади.

Зачем. Для дальнейшего "захвата" территории.

Рейдерство – один из самых действенных в преступных кругах метод завладения бизнесом, но мало кто знает, что силовое воздействие отчасти перешло и на физические лица.

Итак, в квартиру звонят несколько человек крепкого телосложения (правда, не всегда, но это выглядит убедительно). На вполне резонный вопрос о цели визита гости предъявляют документы, подтверждающие их владение долей в квартире – причем иногда это может быть 1/200 от общего метража.

Недоумевающий хозяин жилья вызывает сотрудников полиции, но те встают на сторону новоприбывших – в документах-то все верно и новые жильцы могут зайти в квартиру как собственники.

Откуда рейдеры берут эти "квадратные сантиметры"? Иногда в наследство от прошлого жильца, продавшего квартиру, достается "довесок" в виде долга. Судебные приставы продают часть жилья на аукционе и эту долю выкупают мошенники.

Бывает и так: один из собственников квартиры, желая "насолить" другому, продает небольшой "кусок" жилплощади.

При этом злоумышленники не просто живут в квартире – они делают жизнь "соседей" невыносимой, заставляя отказаться от жилья. Методы могут быть самыми разными – от мелких пакостей до прямых угроз.

В общем, дверь настойчивым собственникам открывать не надо, а саму сделку лучше опротестовать в суде. Тем более при мизерной доле собственности это возможно – владелец мажоритарной доли должен быть уведомлен о продаже. Кроме того, небольшую часть квартиры можно выкупить у совладельцев - закон разрешает такую компенсацию.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кто. Лжеполицейские.

Чего хотят. Проверить документы, провести обыски.

Зачем. Спектр действий мошенников, мимикрирующих под блюстителей закона, может быть самым разным – от банальной кражи то разбойного нападения.

"Откройте, полиция", - эти слова могут ввести в ступор почти любого человека, несмотря на степень его законопослушности. В очередной раз стоит отметить – дверь сотрудникам полиции можно открыть после того, как будет подтверждение из их отделения. Проще говоря, надо выяснить, из какого отдела к вам пожаловали, и позвонить в дежурную часть.

Более весомое свидетельство серьезных намерений – фраза от людей в форме "мы уполномочены провести обыск". В самом следственном действии нет ничего страшного – мало ли, что мог натворить ваш знакомый, сосед или дальний родственник. При этом у полицейских должен быть ордер на обыск и понятые – два человека (желательно, чтобы это были ваши соседи).

Если же ордера у лжеполицейских нет и понятых они звать не хотят, а в дежурной части подтвердили прибытие правоохранителей (там могли не расслышать фамилии) - звоните своему участковому или в управление собственной безопасности МВД (8 (495) 667-69-67, 8 (495) 667-07-30).

Сама процедура обыска, если она законна, требует от представителей власти аккуратности – они должны все вернуть на свои места или в исходное состояние. Например, собрать диван, закрыть дверцы шкафа и прикрутить обратно крышку корпуса компьютера. При этом нужно следить за их действиями - злоумышленники могут подкинуть наркотики под плинтус или забрать что-то ценное.

Общие правила: всегда уточняйте должность, фамилию и имя полицейского и обращайте внимание на его форму. Кроссовки под форменными брюками или футболка под кителем – повод насторожиться.

Кстати, если ваш проницательный ум разглядел в лжеполицейских мошенников – не стройте из себя героя, не надо применять силу. Лучше вывести из квартиры детей и стариков и, когда мошенники уйдут, сразу звонить в полицию. Особое внимание – на приметы подозреваемых: татуировки, шрамы, акцент.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кто. Сантехник, электрик.

Чего хотят. Проверить трубы, проводку, краны, счетчики.

Зачем. Как и лжеполицейский, сантехник-мошенник может "навести" на богато обставленную квартиру, украсть что-то или вместе с сообщниками ограбить жильца.

Вообще инициатива электрика проверить что-то должна вызвать подозрение: с чего бы им ходить по квартирам? Но если такому "мастеру" удалось пройти в дом (вдруг действительно что-то сломалось), то сразу закройте за ним дверь – у него могут быть крепко сложенные сообщники.

Разумеется, стоит позвонить в ЖЭК или ДЕЗ и уточнить, почему к вам в квартиру пришел техник. Важно: с мобильного телефона самого сантехника звонить не стоит – его соучастник на том конце провода враз может убедить доверчивого человека в необходимости проинспектировать душ.

Допустим, в ЖЭК вы звонить не стали, мастер быстро осмотрел то, что его интересует, и вынес вердикт: надо менять кран/выключатель/полотенцесушитель/розетку. Он даже сам собрался идти в магазин за необходимым, если вы дадите ему денег. В залог он оставит свой чемоданчик с инструментами.

Прождав какое-то время, вы поняли, что чемодан теперь ваш, но там или ничего нет, или копеечные инструменты. Вывод – доверять свои кровные неизвестному человеку все же не стоит, а купить необходимое можно и потом.

Фото: M24.ru

Кто. "Работники музея".

Чего хотят. Забрать награды или коллекционное оружие для выставки.

Зачем. Медали, ордена и именные кортики высоко ценятся не только посетителями музеев, но и покупателями на "черном рынке".

Обычно такие "охотники за сокровищами" обходят квартиры ветеранов – их список достать несложно. Под предлогом выставки или фотографии для брошюры забирают награды, но владельцу они, конечно, не возвращаются.

Особо осторожные воры даже напишут расписку о приеме ценностей, но она может оказаться ненужной бумагой, когда злодеяние "всплывет". Так что при попытке забрать медали и ордена можно смело звонить в музей и уточнять, когда пройдет выставка.

Сергей Блохин