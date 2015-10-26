Форма поиска по сайту

26 октября 2015, 21:19

Происшествия

Завершено расследование дела о краже собаки-поводыря у инвалида

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о хищении собаки-поводыря у слепой москвички. Обвиняемая в этом преступлении 37-летняя женщина в скором будущем предстанет перед судом, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

Действия злоумышленницы органы следствия квалифицировали по статье "Кража в крупном размере".

Напомним, 25 сентября Гагаринский суд Москвы принял решение продлить домашний арест обвиняемой в краже. Судья удовлетворила ходатайство следователя, который отметил, что обвиняемая Павленко обвиняется в совершении преступления, имеющего повышенную общественную опасность, скрывалась от следствия и, оставаясь на свободе, сможет угрожать свидетелям и потерпевшей.

Павленко же просила освободить ее под залог, указывая, что у нее ухудшилось здоровье из-за "невыносимых условий домашнего ареста". По ее словам, врачи диагностировали у нее доброкачественную опухоль мозга, поэтому ей необходимы длительные прогулки, занятие спортом, посещение медучреждений.

Собаку-поводыря по кличке Диана якобы украли у слепой певицы Юлии Дьяковой в конце июля около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Позже выяснилось, что женщину, которая могла украсть лабрадора, видели в метро с собакой. Тогда же неизвестный позвонил в полицию и сказал, что нашел выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Сама обвиняемая сказала, что ошейник был на лабрадоре.

Помочь разыскать собаку вызвался Следственный комитет. В итоге ее нашли в приюте для бездомных животных в Ступине. Затем задержали и предполагаемую похитительницу.

